В 60 шахтах столичного метро заменят 120 вентиляционных агрегатов до 2022 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский метрополитен с 2004 года проводит большую реконструкцию вентиляционных систем. До 2022 года мы планируем заменить 120 вентиляционных агрегатов в 60 шахтах, сообщил в понедельник журналистам первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

"Мы уже заменили порядка 600 вентиляторов в 300 шахтах, что позволило добавить почти 30% воздуха, и заменим еще 120 вентиляционных агрегатов в 60 шахтах до 2022 года", - уточнил Дощатов.

В метро есть своя лаборатория микроклимата. Специалисты замеряют такие параметры воздуха, как температуру, влажность, наличие углекислого газа, пыли. Оборудование позволяет в онлайн режиме видеть, какая температура воздуха на конкретной станции метрополитена.

"Около 500 точек воздухазабора и выброса воздуха работают в постоянном режиме. В течение суток многократно обновляется порядка 2 млрд куб. м воздуха, что делает поездки наших пассажиров более комфортными", - отметил замначальника.

Комплекс вентиляционных шахт находится на станциях и в перегонных тоннелях. В летний период включаются дополнительные режимы для притока воздуха. На сегодняшний день в системе местной вентиляции Московского метрополитена задействовано свыше 12 тыс. агрегатов. Систему тоннельной вентиляции в пассажирской зоне обеспечивают более 1 тыс. вентиляторов.