Память блокадников Ленинграда почтили в Москве возложением цветов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Возложение цветов в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады состоялось в Александровском саду в Москве. Горожане возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку "Город-Герой Ленинград" и стеле городам воинской славы России, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

Участниками церемонии стали представители органов исполнительной власти города Москвы, администраций города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участники Великой Отечественной войны, ветераны - жители блокадного Ленинграда, кадеты и военнослужащие столичного гарнизона.

"Традиционно в мероприятии приняли участие около тысячи человек. Горожане возложили красные гвоздики к памятнику и почтили память павших солдат в минуту молчания", - сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула и выступлением военного военного оркестра.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.