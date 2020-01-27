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Четыре машины столкнулись на МКАД на юге Москвы

В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 37-м км внутренней стороны МКАД столкнулись четыре машины. Один человек погиб, двое пострадали", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 37-й км МКАД. "С места происшествия вертолетом Московского авиационного центра эвакуирован один пострадавший в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя его состояние", - сообщили в департаменте.

ЦОДД пердупредил водителей , что движение в районе ДТП затруднено на несколько километров, проехать можно только по крайней левой полосе.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог Москвы на 13:50 составляет всего три балла. Затруднения наблюдаются на юге города. На внутренней стороне МКАД в районе аварии образовалась пробка длинной около 10 км.

 

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