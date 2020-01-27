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Более 20 храмов планируют сдать в Москве в 2020 году

В РПЦ отметили, что программа строительства православных храмов направлена на то, чтобы вернуть современному обществу утраченные ценности и сохранить духовное наследие Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Русская православная церковь планирует слать в эксплуатацию более 20 храмов в Москве в 2020 году. Об этом в понедельник сообщил на конференции "Строительство храмов - долг наследников Великой Победы" в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники" председатель Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) РПЦ митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий (Депутатов).

"В условиях сложной экономической ситуации мы строим десятки храмов, ежегодно мы вводим в эксплуатацию 10-11 объектов, в 2020 году планируется сдать более 20. Это стало возможно благодаря серьезной поддержке святейшего патриарха. Предстоятелем нашей церкви было принято очень важное решение о финансовой поддержке и помощи проектирования и строительства храмов непосредственно со стороны Московской патриархии", - сказал митрополит.

По словам председателя ФХУ РПЦ, финансирование проектных работ Московской патриархией продолжается. "Благодаря помощи Московской патриархии были оплачены все выполненные за несколько лет проектные работы по возведению храмов. В настоящее время Московская патриархия продолжает финансировать проектирование новых храмовых комплексов", - добавил он.

Программа строительства православных храмов в Москве, по его словам, направлена в первую очередь на то, чтобы вернуть современному обществу утраченные ценности и сохранить духовное наследие Москвы. "Среди возрожденных святынь в рамках нашей программы есть, к примеру, храм Преображения Господня на Преображенской площади", - отметил митрополит Игнатий.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, было сооружено порядка 50 каменных храмов, еще более 20 храмов находятся в процессе постройки, на некоторых площадках действуют временные деревянные храмы. Участки для храмов подбираются исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.

Рождественские чтения

Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Региональный этап XXVIII Рождественских чтений проходил с сентября 2019 года по январь 2020 года. Участниками стали 184 епархии Русской православной церкви. Заключительный этап проходит с 26 по 29 января 2020 года в Москве.

Среди площадок, на которых будут проходить мероприятия чтений - МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН), Православный свято-тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), Русское географическое общество, исторический парк "Россия - моя история". В рамках чтений состоится около 120 мероприятий - конференций, семинаров, круглых столов, открытых уроков в школах, конкурсов, фестивалей.

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