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Резидент столичной ОЭЗ поставил в Егорьевск уникальную станцию очистки воды

Оборудование работает по безреагентной технологии очистки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны Москвы - компания VDK - поставила в городской округ Егорьевск станцию обезжелезивания воды, аналогов которой нет в мире, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Станция обезжелезивания WT-Module поставлена в рамках масштабной программы модернизации водозаборных узлов для решения проблемы высокого содержания железа и стронция в воде, поступающей из скважин. Ввод в эксплуатацию новых станций обезжелезивания позволит довести долю населения Егорьевского округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до общего уровня выше 90%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование, созданное компанией VDK, работает по уникальной безреагентной технологии очистки и позволит выполнить требования СанПиН по качеству холодной воды.

"На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" производят оборудование, аналогов которому в мире нет. Разработки VDK соответствуют самым высоким стандартам экологичности и эффективности, поэтому их активно используют в различных регионах России. Правительство Москвы и дальше намерено поддерживать высокотехнологичные промышленные предприятия льготами и самой современной инфраструктурой", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания VDK специализирующаяся на разработке и выпуске аппаратов, выполненных с применением наиболее передовых современных технологий, для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также широкого круга других процессов химического синтеза. Продукты компании изготавливаются на собственных производственных мощностях на основе оригинальных запатентованных разработок ее специалистов.

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