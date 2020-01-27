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В Москве отреставрируют Рязанский трамвайный парк

Специалисты отреставрируют кирпичную кладку и кирпичные своды, демонтируют поздние элементы, искажающие исторический облик, приведут в порядок кровлю и системы водоотведения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проект по сохранению ансамбля Рязанского трамвайного парка на Новорязанской улице в центре столицы, в ближайшее время в четырех строениях объекта начнутся противоаварийные работы, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Целью первоочередных работ является обеспечение сохранности ансамбля Рязанского трамвайного парка, наше ведомство согласовало соответствующую проектную документацию. В каждом из строений специалистам предстоит заняться реставрацией кирпичной кладки и кирпичных сводов, демонтировать поздние элементы, искажающие исторический облик, привести в порядок кровлю и системы водоотведения, а также временно закрыть оконные проемы. Следующим шагом должна стать полноценная реставрация фасадов и интерьеров памятников", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В ансамбль Рязанского трамвайного парка входят строения 1, 2, 5 и 8 на Новорязанской улице: вагонный сарай 1910-1911 годов, здание амбулатории, мастерских и гаража 1910 года, дом администрации 1910 года, проходная 1910 года. Ансамбль обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

По данным ведомства, строительство Рязанского парка городских железных дорог было закончено в апреле 1911 года. Здания были построены по проекту, специально разработанному в начале XX века для городских трамвайных парков в мастерской гражданского инженера Михаила Поливанова.

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