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Вильфанд: сильный снегопад начнется в Москве и Подмосковье через несколько часов

По словам и. о. директора Гидрометцентра России, за ближайшую ночь может выпасть сразу 15% осадков от январской нормы
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд Максим Григорьев/ТАСС
Описание
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сильный снегопад начнется в Москве и Подмосковье в районе 21:00 понедельника. Ожидается, что выпадет сразу порядка 15% осадков от месячной нормы, а снежный покров вырастет на 8 см, сообщил ТАСС сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы прогнозируем, что осадки начнутся примерно с 21-22 часов. Ожидается, что выпадет около 6 мм снега, но, поскольку он будет очень пушистым, прирост снежного покрова в среднем будет до 8 см", - сообщил собеседник агентства.

По словам Вильфанда, за ближайшую ночь может выпасть сразу 15% осадков от январской нормы. Особенно интенсивный снегопад будет наблюдаться с 00:00 до 06:00 в Московском регионе, отметил он.

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Россия
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