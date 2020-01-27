Вильфанд: сильный снегопад начнется в Москве и Подмосковье через несколько часов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сильный снегопад начнется в Москве и Подмосковье в районе 21:00 понедельника. Ожидается, что выпадет сразу порядка 15% осадков от месячной нормы, а снежный покров вырастет на 8 см, сообщил ТАСС сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы прогнозируем, что осадки начнутся примерно с 21-22 часов. Ожидается, что выпадет около 6 мм снега, но, поскольку он будет очень пушистым, прирост снежного покрова в среднем будет до 8 см", - сообщил собеседник агентства.

По словам Вильфанда, за ближайшую ночь может выпасть сразу 15% осадков от январской нормы. Особенно интенсивный снегопад будет наблюдаться с 00:00 до 06:00 в Московском регионе, отметил он.