Выставка о любви во время Холокоста открылась в Еврейском музее и Центре толерантности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выставка "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост", основанная на дневниковых записях бывших узников концлагерей, еврейскими партизанами, их детьми, внуками и биографами, открылась в понедельник в Еврейском музее и Центре толерантности.

"В нашем музее мы всегда стараемся говорить о Холокосте с точки зрения обычных людей и их судеб, объясняя, что жертвы не были безликими, а были такими же, как мы, простыми людьми со своими чувствами, стремлениями, мечтаниями", - отметил на открытии президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и директор музея Александр Борода.

Он подчеркнул, что в Международный день памяти жертв Холокоста, а также в преддверии 75-летия освобождения Красной армией Европы, всех концлагерей необходимо понимать, что бескомпромиссность при малейших проявлениях ксенофобии и экстремизма - это "не излишняя бдительность, а необходимые меры для того, чтобы еще раз не оказаться в той пропасти, в которой уже было человечество".

Куратор выставки Екатерина Крылова отметила, что во время работы над выставкой организаторы поняли, что любовь стала самым востребованным сюжетом, который жертвы Холокоста выбирали для разговора об их трагедии. "Эта тема - любовь как способ говорить о страданиях - показалась нам очень важной и своевременной, потому что она позволяет прикоснуться к сердцам людей разных национальностей, разных поколений", - сказала она.

Воспоминания авторов 11 историй, представленных на выставке, стали поводом задуматься о тех вещах, которые часто ускользают от внимания историков и исследователей - повседневных деталей. "Именно они позволяют сделать эту трагедию соразмерной нашему личному опыту. Неважно, принадлежим мы к еврейскому сообществу или нет, акты дегуманизации, бессмысленной ликвидации людей - это то, что касается каждого и должно быть каждым из нас осмысленно", - отметила куратор.

11 историй любви

Посетители увидят произведения об 11 историях любви: Инге Кац и Шмуеля Бергера, Рошель Шлейф и Джека Сутина, Мани Нагельштейн и Мейера Коренблита и других жертв трагедии, переживших разлуки, смерть детей, друзей и близких в годы войны. Организаторы выставки пояснили, что публикация книг о любви и сопротивлении в годы Холокоста - современный феномен, который связан одновременно и с уходом живых свидетелей трагедии, и с популярностью в культуре мотивов "новой искренности".

Проект демонстрирует работы известных художников и современное израильское искусство. Среди представленных авторов - французский художник Кристиан Болтански, польский скульптор Мирослав Балка, графики Эстер Шенфельд, Илка Гедо, а также израильские художники Сигалит Ландау, Таль Шохат, Михаль Ровнер, Ли Янор, Рами Атер, Моша Каши, Нелли Агасси и другие. Выставка будет открыта для посетителей до 15 мая 2020 года,

В рамках открытия главный раввин России Берл Лазар подчеркнул важность постоянного напоминания об ужасах трагедии, произошедшей с еврейским народом. "Да, уже прошло 75 лет, и каждый год снова мы собираемся, чтобы понять, какой главный урок мы должны сделать из этих событий. Прежде всего - человек должен думать о тех, кто находится в тяжелом положении, помогать тем, кто в беде, сочувствовать тем, кто сегодня одинок и нуждается в поддержке", - сказал он.

Главный раввин России обратил внимание, что нужно делать все возможное, чтобы любые проявления ксенофобии, антисемитизма всегда получали резкий и четкий ответ от всех государственных деятелей и общественных организаций. "И, наверное, главный урок в том, что нужно сделать все, чтобы подрастающее поколение получило правильное понимание опасности идеологий, которые ставят одних людей на уровень выше других", - заключил он.