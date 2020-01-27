Движение перекроют в районе Богоявленского собора в Москве 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Движение транспорта перекроют в районе Богоявленского собора в Елохове в Москве 28 января в связи с церемонией отпевания умершего накануне настоятеля собора протопресвитера Матфея Стаднюка. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

"28 января с 08:00 до 19:00 - полное перекрытие участка Елоховского проезда от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы"- говорится в сообщении.

Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк умер 26 января в возрасте 94 лет.