{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение перекроют в районе Богоявленского собора в Москве 28 января

Это связано с церемонией отпевания настоятеля собора протопресвитера Матфея Стаднюка

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Движение транспорта перекроют в районе Богоявленского собора в Елохове в Москве 28 января в связи с церемонией отпевания умершего накануне настоятеля собора протопресвитера Матфея Стаднюка. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

"28 января с 08:00 до 19:00 - полное перекрытие участка Елоховского проезда от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы"- говорится в сообщении.

Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк умер 26 января в возрасте 94 лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выставка о любви во время Холокоста открылась в Еврейском музее и Центре толерантности
На выставке представлены воспоминания авторов 11 историй
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС