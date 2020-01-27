{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Турист из Китая почувствовал себя плохо на экскурсии в Москве

Симптомы пневмонии не подтвердились

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи Москвы в понедельник прибыли на вызов к туристу из Китая, который внезапно почувствовал себя плохо во время экскурсии. Симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, не подтвердились, госпитализация пациенту не потребовалась, сообщили ТАСС в столичном департаменте здравоохранения.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве остановили автобус с туристами из Китая, среди которых есть граждане с признаками вызванной коронавирусом пневмонии.

"27 января одному из туристов из Китая, который в составе организованной группы приехал на экскурсию, была вызвана скорая помощь в связи с жалобами на плохое самочувствие. Прибывшие в течение 8 минут сотрудники скорой помощи осмотрели пациента. По результатам осмотра госпитализация не потребовалась ввиду отсутствия симптомов, требующих лечения в стационаре и наблюдения специалистами. Состояние его удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

 

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Выставка художника Сергея Сапожникова открывается в Новой Третьяковке
Многие его работы демонстрируются в России впервые
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС