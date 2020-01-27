Турист из Китая почувствовал себя плохо на экскурсии в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи Москвы в понедельник прибыли на вызов к туристу из Китая, который внезапно почувствовал себя плохо во время экскурсии. Симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, не подтвердились, госпитализация пациенту не потребовалась, сообщили ТАСС в столичном департаменте здравоохранения.

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Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве остановили автобус с туристами из Китая, среди которых есть граждане с признаками вызванной коронавирусом пневмонии.

"27 января одному из туристов из Китая, который в составе организованной группы приехал на экскурсию, была вызвана скорая помощь в связи с жалобами на плохое самочувствие. Прибывшие в течение 8 минут сотрудники скорой помощи осмотрели пациента. По результатам осмотра госпитализация не потребовалась ввиду отсутствия симптомов, требующих лечения в стационаре и наблюдения специалистами. Состояние его удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.