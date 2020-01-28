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Обследование на меланому в 2019 году прошли более 100 тыс. москвичей

Подозрения на злокачественные новообразования выявили у более чем 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек прошли обследование на рак кожи в 2019 году в Москве, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

Прием вели в 16 филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

"В Москве впервые создана комплексная система скрининга и выявления меланомы кожи с помощью комплекса инновационных технологий. За период работы проекта в кабинеты профилактики ЗНК обратились более 100 тыс. пациентов с новообразованиями кожи, более чем у 2,5 тыс. пациентов выявлены подозрения на злокачественные новообразования. Наша программа повышает качество выявления меланомы кожи на первых и вторых стадиях, что предотвращает проникновение метастаз во внутренние органы и улучшает прогноз и качество жизни пациентов. В России это первый проект по ранней диагностике и профилактике злокачественных новообразований кожи, и в наших планах продолжить его и в 2020 году", - приводятся в сообщении слова директора Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. Николая Потекаева.

Сейчас в столице благодаря развитию медицинских технологий, современному диагностическому и хирургическому оборудованию растет число пациентов, которым удалось излечить злокачественные новообразования. Кроме того, в Москве внедрят новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

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Россия
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