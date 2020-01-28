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Контроль за операторами электронных финансовых услуг усилят в Москве

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что каждый год с банковских счетов россиян похищают около 1 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Контроль за обеспечением безопасности персональных данных при предоставлении электронных финансовых услуг в Москве будет усилен, сообщил во вторник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время круглого стола о финансовой безопасности москвичей.

"Не только клиенты банков виноваты в утечке персональных данных. Достаточно часто сами финансовые организации не могут обеспечить надежную защиту карт, что снижает доверие граждан к электронным операциям. Кстати, этот фактор входит в топ-10, тормозящих цифровизацию российской экономики. Поэтому нашей задачей является усиление контроля за операторами электронных финансовых услуг, а также постоянное совершенствование законодательства в этой сфере", - сказал он.

По словам Шапошникова, каждый год с банковских счетов россиян похищают около 1 млрд рублей. При этом реальные масштабы оценить сложно, поскольку не все пострадавшие обращаются в полицию.

"Российский рынок электронных финансовых услуг динамично развивается, а электронные операции давно стали частью нашей повседневной жизни. Объем операций по банковским картам оценивается в 100 трлн рублей, и эти показатели продолжают расти. Сейчас в России семь из 10 совершеннолетних россиян имеют хоть одну карту, а средний возраст тех, кто переходит на безналичные операции, с каждым годом увеличивается. Обратная сторона медали столь успешных показателей - резкое увеличение преступлений в сфере электронных финансовых услуг", - сказал Шапошников.

Он добавил, что самые популярные схемы кражи денег с карт связаны с телефонным мошенничеством. За последние три года их количество увеличилось в 15 раз. Преступники активно используют так называемую социальную инженерию, когда применяют психологические приемы и вводят человека в заблуждение, а затем выманивают банковские реквизиты и пароли.

"Инструментов для обмана множество: от смс-сообщений до простых телефонных звонков. В большинстве случаев сами граждане, особенно старшего поколения, сообщают мошенникам свои персональные данные. Именно поэтому столь важно повышать финансовую грамотность москвичей. Кстати, серьезный ликбез уже проводится в рамках программы "Московское долголетие". Тем не менее, требуется более широкая информационная кампания, в том числе и в городских СМИ", - заключил Шапошников.

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