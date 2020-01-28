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Медцентр и дирекцию депздрава Москвы проверяют из-за сообщения о "минировании"

На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, а также кинологи

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют центр восстановительной медицины и дирекцию по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы из-за сообщений о "минировании". Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о том, что в зданиях клинического центра восстановительной медицины и реабилитации и дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы заложены взрывные устройства. Данная информация проверяется", - сказал собеседник агентства. На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, а также кинологи.

Ранее во вторник сообщалось, что ТЦ "Ривьера" и городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова в Москве проверяют из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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