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Около 4 тыс. дворов и 12,9 тыс. подъездов в Москве приведут в порядок в 2020 году

Работы проводятся по адресным заявкам жителей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты планируют в 2020 году привести в порядок 3,8 тыс. дворов, а также отремонтировать 12,9 тыс. подъездов жилых домов в Москве. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В 2020 году планируется провести комплексные либо текущие работы в 3,8 тыс. дворах и 12,9 тыс. подъездов. <…> Начиная с 2011 года для маломобильных граждан в подъездах установлены почти 1,3 тыс. подъемных платформ, в том числе в 2019 году - 255 штук. В 2020 году планируется установить еще 267 платформ. Работы проводятся по адресным заявкам жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время благоустройство дворов осуществляется в плановом порядке для ремонта и замены устаревшей инфраструктуры по предложениям жителей - с целью создания более качественной городской среды. В 2019 году работы по комплексному благоустройству были проведены в 1,45 тыс. дворах, текущие ремонтные работы и замена асфальта проведены в 2,85 тыс. дворах. Отремонтирован каждый шестой подъезд.

Реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве была начата в 2015 году. За пять лет был проведен капитальный ремонт порядка 8 тыс. домов, заменено свыше 33,8 тыс. лифтов.

В домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, фактически не осталось лифтов, прослуживших более 25 лет. В 2019 году были проведены работы по капремонту в 1,98 тыс. домах и плановая замена 1,82 тыс. лифтов.

"В 2020 году планируется провести капремонт в 1905 домах и заменить 2784 лифта", - уточняется в сообщении.

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