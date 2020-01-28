Единую базу столичных центров досуга и допобразования планируют презентовать на МКФ - 2020

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Единую систему навигации по столичным культурно-досуговым центрам и центрам дополнительного образования планируют представить в рамках Московского культурного форума, который традиционно проходит весной. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию заместитель гендиректора ГБУК "Мосразвитие" Юрий Кунцев.

"Анализируя те программы, которые есть в наших учреждениях культуры, мы выявили несколько категорий культурно-досуговых услуг: исторически появившиеся программы в коллективах учреждений и программы, соответствующие запросам москвичей, которые реализуются с привлечением на краткий и долгий срок организаций и коллективов. Есть целая сеть негосударственных организаций, которые оказывают такие же услуги. Вопрос навигации по дополнительному образованию и по культурно-досуговой деятельности - ключевой личный вопрос, который лежит на плечах москвичей. Нам нужно выстроить навигацию, иметь информацию по полному перечню программ и мероприятий, чтобы снять с семей нагрузку по ее поиску. Массово мы такие сервисы запустим в рамках Московского культурного форума, эти сервисы презентуем мы здесь", - сказал Кунцев.

Он добавил, что "единый банк культурно-досуговых и образовательных программ и сервисы навигации во внеурочной занятости" помогут выстраивать московским семьям индивидуальные программы развития. По его словам, новый сервис информирования предполагает как интернет-формат, так и физические сервисы навигации на территории.

Как сообщил в ходе заседания комиссии заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Павел Карпов, почти 90% московских школьников посещают кружки и секции дополнительного образования, всего в столице работает более 130 тыс. программ дополнительного образования. При этом из порядка 1,3 млн учащихся 88,5% посещают кружки и секции дополнительного образования.

"Первый уровень - шаговой доступности, самый близкий к ученику, это уровень дополнительного образования в школе; во всех больших школах развиты программы дополнительного образования, самые востребованные - это программирование, живопись, спорт, шахматы <...> Второй уровень - учреждения дополнительного образования, которые требуют специального оборудования, специальных кадров. Во всех округах, за исключением ТиНАО, у нас есть такие базовые учреждения дополнительного образования, они реализуют программы, требующие специального оборудования, специальных кадров, специальных условий и оснащения, например, астрономия, конный спорт. Третий массовый уровень можно рассматривать как предпрофессиональный, сюда относятся и учреждения культуры и спорта, и центры технологической поддержки образования, наши усилия по огромной программе "Субботы московского школьника", - сказал Карпов.