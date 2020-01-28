{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытый кастинг конкурса "Мисс Россия" пройдет 8 февраля в Москве

К участию допускаются россиянки в возрасте от 18 до 23 лет и ростом от 173 см

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Открытый кастинг конкурса "Мисс Россия" состоится 8 февраля в московском ТЦ "Метрополис". Участие в нем смогут принять россиянки в возрасте от 18 до 23 лет и ростом от 173 см, сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

"В этом году национальный конкурс красоты проведет открытый кастинг 8 февраля в 13.00 в одном из самых приятных мест для шопинга в Москве - в ТЦ "Метрополис", по адресу Ленинградское шоссе, 16А, стр. 8", - говорится в сообщении.

Оценивать участниц будет жюри, в которое войдут обладательница титулов "Мисс Россия 2007" и "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова, "Мисс Россия 2015" и "Вице-мисс Мира 2015" София Никитчук, "Мисс Россия 2006" Татьяна Котова, директор конкурса Анастасия Беляк.

Согласно условиям кастинга, участница должна быть не замужем, не разведена и без детей. Помимо этого, у девушки не должно быть татуировок, вредных привычек, эротических фото- и видеосъемок, также требуется отсутствие юридической ответственности перед государственными органами.

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки.

В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 180 парков планируют благоустроить в Москве в 2020 году
Кроме того, планируется благоустройство 22 водных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС