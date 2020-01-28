Открытый кастинг конкурса "Мисс Россия" пройдет 8 февраля в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Открытый кастинг конкурса "Мисс Россия" состоится 8 февраля в московском ТЦ "Метрополис". Участие в нем смогут принять россиянки в возрасте от 18 до 23 лет и ростом от 173 см, сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

"В этом году национальный конкурс красоты проведет открытый кастинг 8 февраля в 13.00 в одном из самых приятных мест для шопинга в Москве - в ТЦ "Метрополис", по адресу Ленинградское шоссе, 16А, стр. 8", - говорится в сообщении.

Оценивать участниц будет жюри, в которое войдут обладательница титулов "Мисс Россия 2007" и "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова, "Мисс Россия 2015" и "Вице-мисс Мира 2015" София Никитчук, "Мисс Россия 2006" Татьяна Котова, директор конкурса Анастасия Беляк.

Согласно условиям кастинга, участница должна быть не замужем, не разведена и без детей. Помимо этого, у девушки не должно быть татуировок, вредных привычек, эротических фото- и видеосъемок, также требуется отсутствие юридической ответственности перед государственными органами.

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки.

В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.