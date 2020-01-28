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Более 180 парков планируют благоустроить в Москве в 2020 году

Кроме того, планируется благоустройство 22 водных объектов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Работы по благоустройству 183 зон отдыха, среди которых лесопарк "Кусково", ряд скверов и парк Северного речного вокзала, проведут в Москве в текущем году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"В планах на 2020 год благоустройство 183 парковых и озелененных территорий. В частности, запланировано комплексное благоустройство лесопарка "Кусково" и парка Северного речного вокзала. В рамках программы "Мой район" работы по благоустройству развернутся на знаковых окружных объектах, парковых территориях и водоемах общей площадью 1,3 тыс. га", - говорится в сообщении.

В частности, планируется привести в порядок общественное пространство на Сыромятнической набережной, площадку у Новоспасского пруда, сквер у кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт, зону отдыха у Дегунинского пруда и другие. Также будет благоустроено 22 водных объекта общей площадью 30,6 га, включая пруды Царицынские, Капустинский в районе Свиблово, Ясный в Южном Медведкове. Кроме того, в рамках программы "Мой район" облагородят территорий 385 объектов образования на общей площади свыше 410 га.

В сообщении отмечается, что в этом году планируется комплексно благоустроить набережные острова Балчуг общей протяженностью 12 км - Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую. Работы пройдут и на прилегающих улицах. Также продолжится благоустройство вблизи Киевского вокзала на набережной Тараса Шевченко и Бережковской набережной, что позволит создать удобный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки от Дорогомилово до Воробьевых гор.

Кроме того, в рамках благоустройства поймы реки Яузы будут приведены в порядок две территории вдоль Юрловского проезда и улицы Мусоргского общей площадью 43,6 га. Планируется создать вело-пешеходные маршруты, установить пирсы, детские и спортивные площадки. В пресс-службе добавили, что с 2011 по 2019 год в Москве была благоустроена 31 набережная, 732 парковые территории общей площадью порядка 16,3 тыс. га.

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