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Эксперты Книги рекордов России признали ресторан в "Москва-Сити" самым высоким в Европе

Он находится в башне "ОКО" на высоте 336 м
Деловой центр "Москва-Сити" Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Деловой центр "Москва-Сити"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 28 января./ТАСС/. Ресторан в башне "ОКО" в "Москва-Сити" вошел в Книгу рекордов России в категории "Самый высокий ресторан - клуб Европы". Об этом во вторник сообщил ТАСС главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненков.

Ресторан находится на высоте 336 м над уровнем земли. "В Книге рекордов России такой рекорд фиксируется впервые. Конкурентов у этого здания нет. На мой взгляд это очень серьезное событие, которое поможет развитию туристического потенциала в стране и в городе в целом", - сообщил Коненков.

Согласно исследованиям Ростуризма, туристический поток в Москву вырос в несколько раз в связи с проведением крупных международных соревнований. По словам владельцев ресторана, в дальнейшем они хотят подать заявку и войти в мировую Книгу рекордов Гиннесса.

"После получения заявки эксперты приступят к исследованию. В рамках которого будут использоваться все возможные надежные источники информации, в том числе Книга рекордов Гиннесса и Книга рекордов России. Кроме того, в рамках исследования эксперты будут использовать все возможные интернет ресурсы. Если заведения такого характера существует, то оно соответственно есть в сети", - сообщил ТАСС Коненков.

На данный момент в Москве свыше 14 тыс. предприятий индустрии питания. "Москва - это крупнейший гастрономический кластер. Мы уверены, что такой ресторан поможем развитию города в целом", - сказал заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Александр Иванов.

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