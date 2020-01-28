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Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Москве

Роспотребнадзор отметил, что, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, превышение недельных эпидемических порогов среди населения не зарегистрировано

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Москве на неделе с 20 по 26 января подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В Москве на 4 неделе 2020 года (с 20 по 26 января) отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, превышение недельных эпидемических порогов среди населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве закончилась прививочная компания против гриппа. Всего было привито почти 7,5 млн человек, в том числе более 1,1 млн детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города.

Защищенность организма от респираторных инфекций будет значительно выше, если специфическую профилактику (вакцинацию против гриппа) сочетать с профилактикой: нужно сократить время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте, использовать маски для лица, ограничить контакты с заболевшими людьми, чаще мыть руки, а также регулярно убираться.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - отмечается в материале.

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