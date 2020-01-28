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Капитальный ремонт 45 МФЦ, отделов МВД и ЗАГС планируется провести в Москве в 2020 году

В столичном Департаменте капремонта назвали развитие сети МФЦ одной из важных общегородских задач

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт 11 центров госуслуг "Мои документы", 22 отделений полиции и 12 отделов ЗАГС планируется провести в столице в текущем году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного Департамента капремонта.

"Развитие сети МФЦ - одна из важных общегородских задач. Комплексом городского хозяйства проводятся работы по ремонту и приспособлению помещений, где размещаются центры предоставления государственных услуг "Мои документы". В этом году запланирован капитальный ремонт 11 МФЦ, в том числе создание одного флагманского центра. В целом, в 2019 году комплексом городского хозяйства проведена масштабная работа по ремонту этих зданий: капитально отремонтировано шесть объектов и проведен текущий ремонт еще 102", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в рамках государственной программы "Безопасный город" комплекс городского хозяйства запланировал мероприятия по ремонту модернизации и качественному преобразованию 22 отделов МВД. Всего с 2011 по 2019 годы отремонтированы, благоустроены и приведены в соответствие современным стандартам 208 объектов МВД России и ГУ МВД России по городу Москве. Среди них: районные отделы внутренних дел, объекты внутренних войск, здания следственного комитета России, жилые дома, спортивные комплексы и хоккейные площадки. Восемь таких объектов отремонтировано в 2019 году.

"Также в прошлом году завершился ремонт 10 городских объектов нежилого фонда. В планах на этот год - капитальный ремонт 12 объектов различного назначения и двух отделов ЗАГС", - отмечается в сообщении.

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