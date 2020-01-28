Благоустройство территорий у 69 транспортных объектов Москвы проведут в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Территории, прилегающие к 69 транспортным объектам в Москве, планируется благоустроить в текущем году. В 2019 году аналогичные работы были проведены в общей сложности на 96 объектах, сообщили во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В 2020 году комплексом городского хозяйства будут благоустроены территории, прилегающие к 69 транспортным объектам, запланированы мероприятия по благоустройству территорий и созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московскими центральными диаметрами (МЦД), платформами Московской железной дороги (МЖД), а также обустройству инфраструктуры маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Планируется благоустройство и устройство пешеходной доступности к 10 станциям метро, в частности, Большой кольцевой линии - строящимся "Рубцовская", "Стромынка", "Улица Народного Ополчения", "Аминьевское шоссе", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Зюзино", а также уже открывшейся станции "Бутырская". Общая площадь работ составит 154 га. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) планируется обустроить инфраструктуру для четырех автобусных маршрутов общей протяженностью почти 18 км. В деревнях и поселках, куда придут новые маршруты общественного транспорта, проживают порядка 20 тыс. человек, по их просьбам принято решение организовать автобусное сообщение между населенными пунктами.

"Будут завершены строительно-монтажные работы на 31 объекте транспортного комплекса площадью 5 га, а также выполнены мероприятия по устройству пяти шумозащитных экранов протяженностью 6 км и площадью 4,4 га. Кроме того, планируется благоустроить территории, прилегающие к 19 предприятиям промышленности и науки, их общая площадь составит более 15 га. В процессе работ создаются комфортные условия для пешеходов, которые направляются к транспортно-пересадочным узлам, станциям Московского центрального кольца (МЦК), МЦД, платформам РЖД", - сообщили в пресс-службе.

Выполненные работы

"В 2019 году комплексом были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности к 26 станциям Московских центральных диаметров - МЦД-1 (Лобня - Одинцово) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск). Общая площадь территории благоустройства составила более 230 га. Дорога к станциям МЦД стала комфортной и безопасной, теперь ее освещают новые фонари с энергосберегающими лампами", - сообщили в пресс-службе.

Также в прошлом году на прилегающих к платформам МЦД улицах появились современные остановочные павильоны, в которых можно укрыться от непогоды и зарядить телефон в ожидании автобуса. После продолжительных работ по строительству станций метро "Ховрино" и "Беломорская" были благоустроены прилегающие к ним улицы Дыбенко, Беломорская и Лавочкина.

"В 2019 году было выполнено благоустройство территорий, прилегающих к 14 станциям метрополитена общей площадью 260,9 га. На территории ТиНАО обустроены семь маршрутов общественного транспорта площадью 42,7 га и протяженностью 37,3 км. Также были проведены работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности четырех станций МЦК, интегрируемых со станциями МЖД, площадью почти 69 га", - говорится в сообщении.

Кроме того, в минувшем году было проведено благоустройство территорий, прилегающих к 31 объекту науки и промышленности, их площадь составила 68 га. Также было выполнено 14 локальных мероприятий по обустройству транспортной и пешеходной доступности общей площадью 87,4 га. В общей сложности в 2019 году были проведены работы на 96 объектах общей площадью порядка 760 га.