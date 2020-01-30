В Москве выставили на аукционы 24 торговых объекта в парках на летний период

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на городские аукционы 24 нестационарных торговых объекта в городских парках для организации торговли в летний период. Подать заявки на участие можно до конца января - начала февраля, сообщила в четверг пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Сегодня ведется прием заявок на участие в 24 аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов. В их числе - киоски для продажи напитков и выпечки, горячей кукурузы, а также пункты проката спортивного инвентаря. В зависимости от назначения площадь выставленных на аукционы лотов варьируется от 2,5 до 80 кв. м, цена - от 18 до 90 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Он уточнил, что больше всего предложений в настоящий момент доступно в парке "Фили" - 12 лотов, чуть меньше - восемь - в парке "50-летия Октября", отдельные предложения доступны в парках "Олимпийская деревня", "Эрмитаж".

В сообщении отмечается, что торги по нестационарным торговым объектам проводятся на регулярной основе в течение года. В 2019 году было реализовано 286 подобных лотов в парках Москвы площадью от 1 до 798 кв. м. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, больше всего торговых объектов появилось в парке Горького - 44, в "Кузьминках-Люблино" - 38 лотов, в "Сокольниках" - 32, в парке Лианозовский - 26 лотов, парке "Фили" - 26 лотов и "Коломенском" - 24.

В 2020 году, по данным пресс-службы, уже состоялись аукционы по 18 нестандартным торговым объектам в парках Москвы площадью от 2,5 до 23 кв. м. Наибольшее количество лотов - 16 - расположены в парке "Северное Тушино", один - в "Усадьбе Воронцово", и еще один - в парке "Кузьминки-Люблино". Арендаторы получат право вести торговую деятельность на протяжении пяти лет.