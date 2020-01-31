Более 1,5 тыс. человек спасли при пожарах в Москве в 2019 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пожарные спасли более 1,5 тыс. человек при пожарах в Москве в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Героическими действиями пожарных и спасателей Москвы спасено из огня более 1,5 тыс. человек, эвакуировано более 16,5 тыс. жителей и гостей столицы", - сказали в ведомстве.

По данным главка, число погибших при пожарах снизилось на четверть по сравнению с 2017 годом, при этом самих пожаров в Москве стало больше почти на 2% - свыше 9,6 тыс. "Рост обусловлен изменениями порядка учета пожаров в 2019 году. Наибольшее число пожаров было зарегистрировано на объектах жилого фонда, их количество составило 44,1% от общего числа", - уточнили в ведомстве.

В столичном ГУ МЧС также отмечают снижение происшествий на водных объектах на 19%, в 2019 году их было зафиксировано 177. При этом в прошлом году выросло количество спасательных постов на водоемах Москвы и общественных спасателей.