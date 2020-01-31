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Демонтаж новогодних елок и праздничных конструкций в Москве начнется ночью 31 января

Всего в столице было установлено более 300 новогодних елей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Работы по демонтажу новогодних конструкций и елок в Москве начнутся в ночь с 31 января на 1 февраля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

"В ночь с 31 января на 1 февраля начнется демонтаж новогодних елей и праздничных украшений с новогодней символикой. Конструкции перевезут на склады, где специалисты комплекса городского хозяйства подготовят их для украшения столицы к следующему Новому году," - рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что в этом году в центре и округах столицы было установлено более 300 новогодних елей, среди которых впервые появились украшенные корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин учел пожелания горожан и принял решение продлить московский фестиваль "Путешествие в Рождество" и новогоднюю атмосферу на улицах столицы до 31 января.

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