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В Москве сотрудники МЧС спасли около 200 человек в ходе ДТП в 2019 году

Всего в 2019 году спасатели более 2 тыс. раз оказали помощь пострадавшим при ДТП

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Москве спасли около 200 человек в ходе ДТП в 2019 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главка.

"В 2019 году более 2 тыс. раз была оказана помощь пострадавшим при ДТП, где были спасены порядка 200 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что при пожарах в Москве в 2019 году спасено более 1,5 тыс. человек, эвакуировано более 16,5 тыс. человек. Всего в столице зафиксировано почти 10 тыс. пожаров. При этом отмечается снижение гибели при пожарах на четверть. Количество происшествий на водных объектах также снизилось на 19%.

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