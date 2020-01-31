В Москве в 2019 году без происшествий прошли более 1,3 тыс. массовых мероприятий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. массовых мероприятий прошли в Москве в течение прошлого года без происшествий. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В тесном взаимодействии с органами власти, организациями комплекса городского хозяйства, с привлечением курсантов Академий государственной противопожарной службы и гражданской защиты, сотрудников специальных управлений была обеспечена безопасность проведения свыше 1300 значимых мероприятий международного, федерального, городского и окружного уровней с массовым сосредоточением людей, - сказали в пресс-службе. - При этом на данных мероприятиях не было допущено ни одного происшествия".

В главке также добавили, что всего в 2019 году диспетчерская служба гарнизона пожарной охраны приняла и обработала более 700 тыс. звонков. Пожарные подразделения выезжали на более чем 75 тыс. случаев. Кроме того, было отмечено, что в Центре управления в кризисных ситуациях эффективно продолжает работать в круглосуточном режиме телефон доверия. За прошлый год в Москве обработано порядка 1200 обращений.

Как отметили в ГУ МЧС, в прошлом году в столице сократилось время показателей оперативного реагирования.