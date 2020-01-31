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Почти 70 объектов в Москве оборудуют художественно-архитектурной подсветкой в 2020 году

Всего в столице около 2,2 тыс. зданий с такой подсветкой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Художественно-архитектурную подсветку в 2020 году установят на Третьяковской галерее, Савеловском вокзале и еще 64 объектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что одним из основных направлений деятельности департамента является развитие светоцветовой среды в столице. Так, с 2011 года в городе установлено более 226 тыс. новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось более чем в 1,5 раза и достигло 625 тыс. (в 2011 году их количество составляло 399 тыс.). Кроме того, с 2011 года количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в 3,8 раза - сегодня их около 2,2 тыс.

"В 2020 году программа будет продолжена: планируется установить еще свыше 20 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов <…> А в 2020 планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой 66 объектов, включая здания Третьяковской галереи, МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма Вознесения в Коломенском парке", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одним важным направлением деятельности ведомства является ежедневное обеспечение надежной работы и эксплуатации всех инженерных систем города. Так, в зимний период 2019-2020 года подготовили более 72,4 тыс. объектов, в том числе 33,7 тыс. жилых домов, 8,7 тыс. объектов социальной сферы, около 30 тыс. объектов экономики и другие сооружения.

В 2019 году реконструировали почти 27 км водосточных сетей, 52 км канализационных сетей и 107 км водопроводных сетей; реконструировано 218,4 км линий электропередачи, 117,4 км тепловых и 91,6 км газовых сетей, 33 км кабельных коллекторов.

"В 2020 году планируется реконструировать 728,1 км линий электропередачи, 137,7 км тепловых и 58,3 км газовых сетей, 34,8 км кабельных коллекторов, 61,5 км водопроводных и 19,6 км канализационных сетей", - добавляется в материале.

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