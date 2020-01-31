{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения о "минировании" московских вокзалов не подтвердились

Специалисты не обнаружили взрывных устройств в зданиях

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Оперативные службы не нашли взрывных устройств на территории Курского, Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов в Москве, куда поступили анонимные сообщения о "минировании". Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сообщения о "минировании" столичных вокзалов не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. Ранее в ФСБ сообщили о блокировке двух ресурсов, с которых отправлялись электронные письма о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин отметил вклад патриарха Кирилла в утверждение нравственных ценностей в стране
Мэр Москвы поздравил патриарха с одиннадцатой годовщиной со дня избрания предстоятелем РПЦ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС