Сообщения о "минировании" московских вокзалов не подтвердились

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Оперативные службы не нашли взрывных устройств на территории Курского, Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов в Москве, куда поступили анонимные сообщения о "минировании". Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сообщения о "минировании" столичных вокзалов не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. Ранее в ФСБ сообщили о блокировке двух ресурсов, с которых отправлялись электронные письма о "минировании".