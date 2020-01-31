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Дополнительные поезда пустят на Курско-Рижском направлении МЖД и МЦД-2

У некоторых поездов изменится маршрут следования

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Дополнительные электропоезда начнут курсировать на Курско-Рижском направлении МЖД и МЦД-2 с 1 и 3 февраля, при этом у некоторых поездов изменится маршрут следования. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте ЦППК.

"Часть поездов начнет курсировать уже 1 февраля, остальные - с 3 февраля, у некоторых поездов изменится маршрут следования. Новые рейсы будут выполняться по маршрутам Шаховская - Люблино, Люблино - Новоиерусалимская, Чехов - Царицыно, Шарапова Охота - Курский вокзал, Курский вокзал - Шаховская, Новоиерусалимская - Серпухов, Чехов - Новоиерусалимская, Рижский вокзал - Нахабино, Курский вокзал - Чехов, Шаховская - Курский вокзал, Румянцево - Курский вокзал, Стрешнево - Нахабино, Курский вокзал - Нахабино, Нахабино - Царицыно", - говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, для оптимизации расписания с февраля у некоторых поездов Курско-Рижского направления изменяется время отправления и прибытия. ЦППК просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и Google Play.

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