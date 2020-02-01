{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стоимость поездки в транспорте Москвы по карте "Тройка" повысилась до 40 рублей

На пригородном железнодорожном транспорте проезд повысился до 37 рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

"Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") - 40 рублей вместо 38 рублей", - говорится в сообщении.

Проездной на одну поездку подорожал на 2 рубля, до 57 рублей; на 2 поездки - на 4 рубля (до 114 рублей); на 60 поездок - на 70 рублей (до 1970 рублей). Стоимость билета "90 минут" выросла с 59 рублей до 62 рублей. Оплата с помощью бесконтактных технологий платежей теперь обойдется в 44 рубля вместо 42 рублей за одну поездку.

Подорожал безлимитный проезд по карте "Тройка" на 30 дней только для городского наземного транспорта - с 1140 до 1180 рублей. Бумажный билет "Единый" на календарный месяц (не более 70 поездок на метро, МЦК и монорельсе) теперь стоит 2900 рублей вместо 2770 рублей. Также подорожали льготные билеты для обучающихся по "Карте москвича": на один месяц пользования метрополитеном - с 395 до 405 рублей, на три месяца пользования метрополитеном - с 1185 до 1215 рублей. Для проезда в течение одного месяца на городском транспорте льготные билеты выросли в цене с 260 до 265 рублей, в течение трех месяцев - с 780 до 795 рублей.

На пригородном железнодорожном транспорте проезд повысился на 1 рубль: до 37 рублей за поездку внутри Москвы, до 24 рублей - за поездку в пределах одной зоны за пределами города. Изменения коснулись также тарифов для пользования Московскими центральными диаметрами (МЦД). Сейчас поездка в зоне "Пригород" (по территории Московской области в пределах МЦД) по тарифу "Кошелек" стоит 45 рублей, с 1 февраля 2020 года ее стоимость повысилась на 2 рубля - до 47 рублей. Оплата проезда с помощью бесконтактных технологий платежей подорожала с 49 до 51 рубля.

Стоимость "длинных" билетов не изменилась

"В основу решения об индексации тарифов на 2020 года был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении. В частности, не изменится стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД", - добавили в пресс-службе.

Так, билет на сутки, как и ранее, будет стоить 230 рублей, билет на трое суток - 438 рублей, на 30 дней - 2170 рублей, на 90 дней - 5430 рублей, на 365 дней - 19500 рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Грузовой каркас" начал действовать на юге и юго-западе Москвы
В него вошли крупные улицы, расположенные вдали от жилых районов и образовательных учреждений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС