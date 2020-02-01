Стоимость поездки в транспорте Москвы по карте "Тройка" повысилась до 40 рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

"Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") - 40 рублей вместо 38 рублей", - говорится в сообщении.

Проездной на одну поездку подорожал на 2 рубля, до 57 рублей; на 2 поездки - на 4 рубля (до 114 рублей); на 60 поездок - на 70 рублей (до 1970 рублей). Стоимость билета "90 минут" выросла с 59 рублей до 62 рублей. Оплата с помощью бесконтактных технологий платежей теперь обойдется в 44 рубля вместо 42 рублей за одну поездку.

Подорожал безлимитный проезд по карте "Тройка" на 30 дней только для городского наземного транспорта - с 1140 до 1180 рублей. Бумажный билет "Единый" на календарный месяц (не более 70 поездок на метро, МЦК и монорельсе) теперь стоит 2900 рублей вместо 2770 рублей. Также подорожали льготные билеты для обучающихся по "Карте москвича": на один месяц пользования метрополитеном - с 395 до 405 рублей, на три месяца пользования метрополитеном - с 1185 до 1215 рублей. Для проезда в течение одного месяца на городском транспорте льготные билеты выросли в цене с 260 до 265 рублей, в течение трех месяцев - с 780 до 795 рублей.

На пригородном железнодорожном транспорте проезд повысился на 1 рубль: до 37 рублей за поездку внутри Москвы, до 24 рублей - за поездку в пределах одной зоны за пределами города. Изменения коснулись также тарифов для пользования Московскими центральными диаметрами (МЦД). Сейчас поездка в зоне "Пригород" (по территории Московской области в пределах МЦД) по тарифу "Кошелек" стоит 45 рублей, с 1 февраля 2020 года ее стоимость повысилась на 2 рубля - до 47 рублей. Оплата проезда с помощью бесконтактных технологий платежей подорожала с 49 до 51 рубля.

Стоимость "длинных" билетов не изменилась

"В основу решения об индексации тарифов на 2020 года был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении. В частности, не изменится стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД", - добавили в пресс-службе.

Так, билет на сутки, как и ранее, будет стоить 230 рублей, билет на трое суток - 438 рублей, на 30 дней - 2170 рублей, на 90 дней - 5430 рублей, на 365 дней - 19500 рублей.