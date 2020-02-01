"Грузовой каркас" начал действовать на юге и юго-западе Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Грузовой каркас" (маршрут по улицам, где разрешен проезд для грузовиков от 2,5 т) начал действовать на крупных улицах юга и юго-запада Москвы с 1 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 1 февраля в Южном и Юго-Западном округах столицы введут грузовой каркас - список улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 т. Это позволит снизить уровень шума и число аварий, уменьшить количество вредных выхлопов", - говорится в сообщении.

В "грузовой каркас" вошли крупные улицы, расположенные вдали от жилых районов и образовательных учреждений. Чтобы попасть в жилую зону, грузовым автомобилям потребуются документы, подтверждающие обоснованность въезда.

"Грузовой каркас" - разделение улиц города на две зоны. В жилой зоне движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 т допускается только для обслуживания предприятий или жителей района. Однако необходимо иметь подтверждающие документы. Съезжать и возвращаться на "грузовой каркас" можно по ближайшему к месту назначения перекрестку.

"Грузовой каркас" действует с 2015 года в трех округах Москвы (север, северо-восток и восток). В тех районах, где "грузовой каркас" уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%.