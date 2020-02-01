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Более 60 тыс. поездок по Москве ежедневно оплачивается банковскими картами

По словам директора службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилла Кислякова, это один из лучших показателей в мире

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пассажиры наземного городского транспорта Москвы ежедневно оплачивают свыше 60 тыс. поездок с помощью банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактных платежей, сообщила в субботу пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Чтобы воспользоваться услугой, нужно приложить банковскую карту или мобильное устройство к валидатору - они размещены у каждой двери в салоне транспортных средств. Каждый день сервисом пользуются более 60 тыс. раз - это один из лучших показателей в мире. При этом в 60% из них пассажиры используют банковские карты, 40% - пользуются гаджетами (например, смартфонами или часами) с функцией бесконтактных платежей", - приводятся в сообщении слова директора службы доходов и контроля компании Кирилла Кислякова.

Уточняется, что для такого вида оплаты карта или мобильное устройство должны иметь функцию бесконтактных платежей - PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и других. С 1 февраля стоимость проезда по банковской карте составляет 44 рубля, что на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя.

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля и составила 40 рублей. Проездной на одну поездку подорожал на 2 рубля - до 57 рублей, на 2 поездки - на 4 рубля (до 114 рублей), на 60 поездок - на 70 рублей (до 1970 рублей). Стоимость билета "90 минут" выросла с 59 до 62 рублей. Оплата с помощью бесконтактных технологий платежей теперь обойдется в 44 рубля вместо 42 рублей за одну поездку.

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