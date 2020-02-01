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Режим автоведения поездов заложат в проекты всех будущих станций московского метро

Систему автоматического ведения поездов планируется установить и обкатать на Некрасовской линии метро

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Возможность автоматического ведения поездов заложат в проекты всех будущих станций столичного метрополитена, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Начинаются монтироваться и тестироваться элементы системы автоматического ведения поездов. На этом объекте, а именно на Некрасовской линии метро, мы монтируем, закупаем и изготавливаем порядка 495 тыс. единиц оборудования различного. От больших систем вентиляции до небольших электронных компонентов по управлению системами навигации, причем автоведение мы планируем запроектировать и установить. Это фактически вагоны без участия машиниста", - сказал он.

Бочкарев добавил, что режим автоматического ведения поездов на данный момент не является основным.

"Пока это не будет вводиться как основной режим, но основы инфраструктуры технической мы здесь уже начинаем обкатывать. Это не является пока нашим основным элементом, потому что есть вопросы не только технологического, но и эмоционального плана. Пока не все пассажиры готовы перемещаться в метро, в котором нет машиниста. Мы будем закладывать инфраструктуру такую на всех станциях", - уточнил заммэра.

Всего в 2020 году в Москве запланировано начать строительство 26 станций метро.

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