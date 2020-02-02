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Вильфанд: москвичей впервые за всю зиму ожидает "нормальная погода" на следующей неделе

По словам и.о. директора Гидрометцентра России, температура в столице 6 февраля опустится до минус 14 градусов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля. Жителей столицы в этот день ожидают морозы до 14 градусов, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее он сообщал, что похолодание прогнозируется в Москве со среды, 5 февраля.

"6 февраля ночные температуры будут от 9 до 14 градусов [мороза], а дневные - от 5 до 10 градусов. И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме", - сказал он.

Однако, зимняя погода поспешно сменится оттепелью, задержавшись лишь на четыре дня. Очередная оттепель, по предварительным данным, ждет москвичей уже 9 февраля.

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Россия
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