Капремонт по новым стандартам начнется в четырех поликлиниках Москвы в феврале

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первые поликлиники по новому стандарту начнут ремонтировать в Москве в текущем месяце. Работы пройдут в трех поликлиниках Юго-Западного округа (ЮЗАО) и в одной поликлинике, расположенной в Юго-Восточном округе (ЮВАО) столицы, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мэр Москвы дал поручение о модернизации поликлиник в городе, в том числе и в плане инфраструктуры. В прошлом году мы разработали новый стандарт московских поликлиник, в его разработке принимали активное участие сами врачи, а жители поддержали проект при голосовании. И вот сейчас мы перешли к активной фазе - программе капитального ремонта. В феврале начнется первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом", - сказала она.

Ракова отметила, что капитальный ремонт первых поликлиник начнется в двух округах - ЮЗАО и ЮВАО: Ремизова, 6 (поликлиника №22, филиал 4); Теплый Стан, 13, корп. 2 (поликлиника №134, филиал 3); Куликовская, 1 (поликлиника №118); 3-я Карачаровская, 11 (поликлиника №36, филиал 2). Медицинская помощь на время капитального ремонта будет предоставляться в другом здании. Пациенты продолжат ходить к своим привычным врачам и смогут записываться к ним онлайн.

По словам Раковой, после ремонта изменится не только внешний и внутренний вид зданий. Появятся комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, игровые зоны для самых маленьких пациентов, буфет, комнаты отдыха для сотрудников. Будут заменены вентиляционные и другие системы коммуникаций, которые давно требовали обновления. Для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами и современным диагностическим оборудованием.

Новый стандарт поликлиник

Новый московский стандарт поликлиник был разработан в 2019 году. Предполагается, что его реализация повысит качество медицинского обслуживания и сделает медицинскую помощь более доступной. В рамках нового московского стандарта поликлиник в зданиях установят современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний. В филиалах появятся маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, а в головных зданиях - аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В каждом филиале прием будут вести врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений.