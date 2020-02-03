Вход в Исторический музей в Москве будет бесплатным 9 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Акцию в честь 148-летию Государственного исторического музея в Москве проведут 9 февраля. В этот день все желающие смогут посетить основную экспозицию культурного учреждения бесплатно, об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"[Программа ко дню рождения музейного комплекса] включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты. В этом году программа будет посвящена XIX веку. Участники экскурсий, например, узнают, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время, и как джентльмены и леди должны были себя вести на балу. А на мастер-классах можно будет попробовать самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова", - приводятся на сайте информация пресс-службы Государственного исторического музея.

Также на мастер-классах посетителей научат делать популярные в XIX веке игрушки, такие как лоскутные куклы или расписные деревянные фигурки. Часть мастер-классов, экскурсий и других мероприятий праздничной программы платная. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте музея.

Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой музей в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более пяти миллионов экспонатов. Ежегодно его посещают свыше полутора миллионов человек.