Москвичи составили список предприятий для посещения в рамках акции "Открой#Моспром"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жители столицы в рамках опроса на портале "Активный гражданин" определили экскурсии, которые хотели бы посетить во время акции "Открой#Моспром". Больше всего голосов набрали экскурсии на предприятия, где производят мороженое, сладости и самолеты, об этом в понедельник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"В прошлом году в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 30 заводов и пять промышленных музеев. Самыми массовыми стали экскурсии на кондитерское предприятие "Бабаевский", фабрику по производству косметики "Фаберлик", комбинат "Очаково", фабрику мороженого "Баскин Роббинс", в производственные цеха компании "Вимм-Билль-Данн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Итоги опроса показали, что интерес к изготовлению мороженного все еще сохраняется. Так, понаблюдать за этим процессом предпочли бы 21,07% горожан. Экскурсию на предприятие, где собирают самолеты, выбрали 19,20% респондентов, а 19,03% москвичей было бы интересно побывать на кондитерской фабрике.

"В проекте "Открой#Моспром" акцент сделан на профориентацию, так как основной аудиторией проекта является молодежь - кадровый потенциал столичной промышленности. Создаются специальные группы для студентов профильных вузов, где они могут задать все интересующие их вопросы и даже обговорить возможность стажировки на заводе", - приводятся слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.