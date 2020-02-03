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Перечень социальных предприятий составят в Москве

Первый этап приема заявок пройдет с 1 февраля по 1 марта 2020 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты создадут перечень компаний Москвы, которые занимаются решением социальных проблем граждан и работают на достижение общественно полезных целей. Об этом в понедельник сообщили официальном сайте мэра Москвы.

Такая мера должна придать новый импульс развитию социальной отрасли столицы.

"Перечень социальных предприятий прежде всего важен городу для понимания роли бизнес-сообщества в решении социальных проблем граждан и стоящих перед социальными предприятиями задач и, главное, для разработки отдельных востребованных мер государственной поддержки, способствующих развитию предпринимательства в данной сфере", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

По результатам первичного формирования перечня департамент вместе с заинтересованными органами власти, общественными организациями и предпринимательским сообществом разработает меры господдержки социальных предприятий.

Предполагается, что рассматриваться заявки на получение такого статуса будет специальная межведомственная комиссия.

"Первый этап приема заявок пройдет с 1 февраля по 1 марта 2020 года. Его проведут по упрощенной процедуре, чтобы включить в перечень для предварительного анализа максимальное количество субъектов малого и среднего бизнеса. Второй этап продлится с 1 марта по 1 мая. В данном случае предусмотрена стандартная процедура подачи документов", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей, компании должны отвечать нескольким критериям. Так, предприятия первой категории должны иметь в штате как минимум 50% сотрудников, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а предприятия остальных категорий - долю доходов от социальной деятельности по итогам предыдущего года не менее 50%.

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