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Московские спасатели выступят на международной выставке в Германии

Они примут участие в соревнованиях по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Команду пожарно-спасательного центра Москвы пригласили на международную выставку в Германию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Московские спасатели выступят на международной выставке Interschutz 2020 в Германии. Наша команда примет участие в уникальных соревнованиях по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий", - сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Организаторы мероприятия из 87 заявок от 36 стран отобрали 29 команд, в числе которых и сборная Москвы. Команду департамента ГОЧСиПБ представят Сергей Бушманов, Михаил Земцов, Александр Лукин, Дмитрий Шляпин, Олег Алексеев, Михаил Плюхин, Михаил Коняхин и Павел Грищенков.

В ходе выставки Interschutz 2020 проводятся уникальные соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Holmatro Rescue Challenge, в ходе которых пожарные и спасатели столицы покажут свое мастерство.

Ранее пожарные и спасатели ГКУ "ПСЦ" несколько лет подряд занимали призовые места в городских и всероссийских соревнованиях по ликвидации ДТП, а в прошлом году завоевали первое место в соревнованиях на международном салоне "Комплексная безопасность 2019".

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