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"Мосгаз" предупредил горожан об участившихся визитах мошенников-"газовиков"

Мошенники представляются сотрудниками "Мосгаза" и предлагают гражданам приобрести различное оборудование

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Мосгаз" предупредил жителей столицы об участившихся визитах в квартиры лжегазовиков, которые, представляясь сотрудниками компании, предлагают приобрести различное оборудование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Чаще всего злоумышленники обходят квартиры, представляются сотрудниками "Мосгаза" и предлагают гражданам приобрести приборы учета газа, сигнализаторы загазованности и услуги, связанные с заменой и ремонтом газового оборудования.

Как отмечается в сообщении, графики проведения профилактических работ есть на официальном сайте "Мосгаза" в разделе "Населению". Подчеркивается, что специалисты во время обходов не оказывают платных услуг, они проверяют работоспособность газовых приборов и устраняют неполадки при необходимости. При проведении работ сотрудники носят специальную одежду темно-синего цвета, на которой есть светоотражающие полоски и оранжевая кокетка с символикой "Мосгаз", также при себе они всегда имеют удостоверение работника предприятия с голограммой и фотографией.

Как отметила начальник по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "МОСГАЗ" Татьяна Киселева, слова которой приводятся в сообщении, выполнение работ неквалифицированными специалистами может привести к самым серьезным последствиям.

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