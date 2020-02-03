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Более 26,1 млн человек посетили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

Фестиваль длился 50 дней

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рекордное количество гостей, более 26,1 млн человек, посетили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. Об этом сообщил в своем блоге в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"31 января завершилось "Путешествие в Рождество". В этом году главный зимний фестиваль Москвы побил рекорды по продолжительности (50 дней), числу площадок (81) и количеству участников и гостей. Чудесной атмосферой фестиваля насладились более 26,1 млн москвичей и туристов. Но праздник на улицах и в парках Москвы будет продолжаться. Будут работать и катки на фестивальных площадках", - написал мэр.

Также на сайте размещен график проведения запланированных в 2020 году в столице фестивалей "Московские сезоны": до 6 февраля будут работать площадки книжных ярмарок и мастер-классов в рамках фестиваля "Букинист"; с 21 февраля по 1 марта в Москве встретят "Московскую Масленицу"; затем в марте-апреле запланирован театральный фестиваль "Золотая маска в городе". Кроме того, 18-22 марта ожидается фестиваль "Крымская весна", с 17 по 26 апреля - фестиваль "Пасхальный дар".

Завершат череду весенних фестивалей "Арт-фестиваль Николин день" (15-24 мая) и "Московская весна A Capella" (28 мая - 7 июня). Всего до конца года для москвичей и гостей столицы будут проведены 17 фестивалей.

"Путешествие в Рождество" - самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов". В предыдущем сезоне на его площадках побывали 18,6 млн гостей. В нынешнем сезоне "Путешествие в Рождество" началось 13 декабря 2019 года и должно было продлиться до 12 января, но позднее Собянин сообщил, что работа фестиваля "Путешествие в Рождество" будет продлена до конца января. Фестивальные площадки были расположены по всей столице - в центре, в округах, в городских парках. Для посетителей прошли открытые тренировки по зимним видам спорта, были представлены рождественские угощения и широкий выбор сувениров.

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