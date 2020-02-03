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Информация о "минировании" аэропортов Домодедово и Шереметьево оказалась ложной

Взрывных устройств не обнаружили

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверили московские аэропорты Домодедово и Шереметьево и не нашли взрывоопасные предметы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что проводится проверка аэропортов Домодедово и Шереметьево из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрывов. "Проверка завершена. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, не подтвердилась информация об угрозе взрыва школы в подмосковных Котельниках, где в целях безопасности были эвакуированы более 1 тыс. человек.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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