Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом на севере Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в понедельник строящийся по программе реновации дом в столичном районе Западное Дегунино.

"В Западном Дегунине [жильцы] 45 домов проголосовали, чтобы переселиться в новые дома из ветхих пятиэтажек, процесс сложный. Всего нашли шесть стартовых площадок, на трех уже вошли в стройку. Все 45 домов будут переселены, построим 26 новых домов, проект планировки с жителями обсуждали, будут построены дополнительные школа, детский сад, поликлиника, ФОК. Сомнений нет, что жители переедут в добротные хорошие дома", - сказал Собянин.

Мэр осмотрел так называемый стартовый дом, строящийся по программе реновации в Западном Дегунино по адресу: улица Базовская, вл. 15, корп. 16. В дом почти на 600 квартир переедут жители нескольких пятиэтажек, расположенных в 150-600 метрах от новостройки. Собянин отметил, что в нескольких километрах от данного места были открыты две станции метро - "Селигерская" и "Ховрино", а в 2022 году появится еще одна станция поближе - "Улица 800-летия Москвы", что обеспечит дополнительный комфорт для жителей района. Кроме того, в данном районе будет действовать "наземное метро" с новыми поездами - Московский центральный диаметр (МЦД-3), который планируют запустить, по словам мэра, через 2-3 года.

"Монолитный монтаж окончен, башенные краны остановлены, ожидается демонтаж в ближайшее время. Идут внутренние инженерные работы в плановом порядке, будут очень красивые индивидуальные фасады. Москомархитектура требует высококачественных и высокоэстетичных фасадов в городе. Сюда переедут люди из соседних домов. Наша задача - под руководством фонда реновации выполнить [все] в рамках госконтракта и сдать [дома] в мае 2021 года: 14-15 этажей, первые нежилые этажи с инфраструктурой; примерно 585 квартир для 3 тыс. человек", - рассказал журналистам гендиректор фирмы-подрядчика "Крост" Алексей Добашин.

Как пояснил гендиректор московского фонда реновации Анатолий Константинов, на данной площадке реновации предусмотрен подземный гараж на 350 машиномест, а также 65 машиномест на придомовой территории. При этом во дворах внутри домов запланировано исключительно беспарковочное пространство, детские площадки и озеленение.

"Дом из восьми секций, на первом этаже будет информационный центр по программе реновации. Сдается жилье при 100-процентной отделке, электрике, сантехнике, все в полном объеме. На данную площадку "переедут" шесть пятиэтажек - пять домов на Базовской улице и один на Коровинском шоссе. По району Западное Дегунино всего 45 пятиэтажек вошли в программу реновации - 2781 квартира. Соответственно, поэтому в районе планируется в три волны обеспечить переселение; в первую волну попала эта площадка на Базовской улице, еще площадка на Ангарской и Талдомской улицах. "Крост" выиграл конкурсную процедуру на проектирование и строительство. Контрактный срок ввода - май 2021 года; уровень организации работы на этой площадке значительно выше среднего", - сказал Константинов.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Как сообщается в сообщении пресс-службы столичной мэрии, по итогам 2019 года около 22 тыс. участников программы реновации переехали в новые дома либо находились в процессе переезда. В этом году планируется начать переселение еще более 15 тыс. человек.