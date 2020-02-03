{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уникальный прибор для контроля искусственной вентиляции легких разработали в ОЭЗ Москвы

Предполагается, что его первая серийная поставка состоится в марте 2020 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "Медплант" разработала уникальный портативный прибор для контроля состояния пациента при проведении искусственной вентиляции легких. Прибор можно использовать как в стационаре, так и в полевых условиях, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Портативный монитор CO2 "КапноТест" имеет функциональные и масса-габаритные характеристики, которые позволяют успешно использовать его как в стационаре, так и в машинах скорой медицинской помощи. Прибор быстро приводится в рабочее состояние, автономный режим его работы составляет до шести часов. Также прибор имеет развитую систему настроек интерфейса, трендов, сигналов, пределов тревог", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что прибор не имеет аналогов России, его первая серийная поставка состоится в марте 2020 года.

"Столичная компания "Медплант" активно разрабатывает решения, которые пользуются высоким спросом как в России, так и в других странах. Их инновационные продукты - это импортозамещение в действии. Продукция предприятия позволяет заменить иностранные аналоги, а мы в свою очередь помогаем снизить расходы компании, предоставляя налоговые льготы и другие преференции столичной экономической зоны", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

"Медплант" - московский разработчик и производитель широкой линейки современных портативных инновационных импортозамещающих медицинских изделий. Всего компания имеет 31 зарегистрированное медицинское изделие и 14 патентов на изобретения. Продукцией "Медпланта" оснащены более 20 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи во всех регионах России и стран ближайшего зарубежья. Приборы компании также широко используются во многих лечебных учреждениях, в службах МЧС, Росгвардии, медицине катастроф и в Вооруженных силах РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Москвы выставили на аукцион участки в составе ТПУ под коммерческую застройку
Минимальная совокупная стоимость лотов составляет порядка 790 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС