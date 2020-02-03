Уникальный прибор для контроля искусственной вентиляции легких разработали в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "Медплант" разработала уникальный портативный прибор для контроля состояния пациента при проведении искусственной вентиляции легких. Прибор можно использовать как в стационаре, так и в полевых условиях, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Портативный монитор CO2 "КапноТест" имеет функциональные и масса-габаритные характеристики, которые позволяют успешно использовать его как в стационаре, так и в машинах скорой медицинской помощи. Прибор быстро приводится в рабочее состояние, автономный режим его работы составляет до шести часов. Также прибор имеет развитую систему настроек интерфейса, трендов, сигналов, пределов тревог", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что прибор не имеет аналогов России, его первая серийная поставка состоится в марте 2020 года.

"Столичная компания "Медплант" активно разрабатывает решения, которые пользуются высоким спросом как в России, так и в других странах. Их инновационные продукты - это импортозамещение в действии. Продукция предприятия позволяет заменить иностранные аналоги, а мы в свою очередь помогаем снизить расходы компании, предоставляя налоговые льготы и другие преференции столичной экономической зоны", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

"Медплант" - московский разработчик и производитель широкой линейки современных портативных инновационных импортозамещающих медицинских изделий. Всего компания имеет 31 зарегистрированное медицинское изделие и 14 патентов на изобретения. Продукцией "Медпланта" оснащены более 20 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи во всех регионах России и стран ближайшего зарубежья. Приборы компании также широко используются во многих лечебных учреждениях, в службах МЧС, Росгвардии, медицине катастроф и в Вооруженных силах РФ.