В Гидрометцентре сообщили, что похолодание начнется в Москве во вторник

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса. Об этом сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже с завтрашнего дня [со вторника] постепенно температура начнет понижаться. Она будет понижаться на два-три градуса каждый день в течение этой недели", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что похолодание будет связано с поступлением "свежого арктического воздуха". Кроме того, во вторник москвичей ждет гололедица и ветер до 15 м/с.

По данным Гидрометцентра, во вторник в Москве днем ожидается минус один-три градуса, в среду - три-пять градусов мороза, в четверг - четыре-шесть градусов мороза, в пятницу и субботу - 7-12 градусов мороза, в воскресенье - минус два-семь градусов.