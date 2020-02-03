{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дороги и тротуары Москвы обработают противогололедными материалами из-за похолодания

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на всех участках города достаточно технических средств для проведения работ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Коммунальщики обработают дороги и тротуары противогололедными материалами в связи с похолоданием в Москве. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с переходом температуры воздуха на отрицательные значения (ожидаем в ночь на сегодня до минус 6 градусов) приняты соответствующие меры по изменению технологии уборки [дорог города] в таких условиях. Примерно в 23:00 будет сделана повсеместная обработка противогололедными материалами проезжей части и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и МЦК. Затем в 4:00 при необходимости подобные мероприятия будут продолжены по особо опасным местам, чтобы не допустить скольжения, заносов автомобилей и пешеходов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что эти мероприятия проводятся системно. Необходимое количество технических средств, разбрасывателей противогололедных материалов в соответствии с технологией уборки достаточно на всех участках Москвы.

"Завтра мы ожидаем температуру пониженную, в последующие сутки она будет понижаться до минус 10 градусов. Местами будет идти небольшой снег. В каждом конкретном случае будут применяться те или иные технологические решения, чтобы улично-дорожную сеть содержать в нормальном, работоспособном и безаварийном состоянии", - заключил Бирюков.

Теги
РоссияБирюков, Петр Павлович
Реклама на ТАСС
Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Москве-реке собаку
За помощью к спасателям обратилась хозяйка собаки, животное упало в воду в районе Новоспасского переулка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС