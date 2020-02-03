Дороги и тротуары Москвы обработают противогололедными материалами из-за похолодания

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Коммунальщики обработают дороги и тротуары противогололедными материалами в связи с похолоданием в Москве. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с переходом температуры воздуха на отрицательные значения (ожидаем в ночь на сегодня до минус 6 градусов) приняты соответствующие меры по изменению технологии уборки [дорог города] в таких условиях. Примерно в 23:00 будет сделана повсеместная обработка противогололедными материалами проезжей части и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и МЦК. Затем в 4:00 при необходимости подобные мероприятия будут продолжены по особо опасным местам, чтобы не допустить скольжения, заносов автомобилей и пешеходов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что эти мероприятия проводятся системно. Необходимое количество технических средств, разбрасывателей противогололедных материалов в соответствии с технологией уборки достаточно на всех участках Москвы.

"Завтра мы ожидаем температуру пониженную, в последующие сутки она будет понижаться до минус 10 градусов. Местами будет идти небольшой снег. В каждом конкретном случае будут применяться те или иные технологические решения, чтобы улично-дорожную сеть содержать в нормальном, работоспособном и безаварийном состоянии", - заключил Бирюков.