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Китайская вирусная пневмония

В Москве рынок "Садовод" ввел карантин для возвращающихся из Китая работников

Сам торговый комплекс не будут закрывать на карантин из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рынок "Садовод" в Москве ввел двухнедельный карантин для сотрудников, которые возвращаются из Китая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе рынка.

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"Все работающие на рынке граждане КНР, которые вернулись из Китая после новогодних каникул, перед выходом на работу проходят обязательный двухнедельный карантин", - отметили в пресс-службе.

При этом отмечается, что торговый комплекс не планируется закрывать на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Администрация "Садовода" принимает меры повышенной безопасности в отношении посетителей, сотрудников и арендаторов. Так, ежедневно проходит дезинфекция торговых рядов, санитарная обработка помещений и заведений общественного питания, работники ТК регулярно проходят медосмотр. Кроме того, "Садовод" закупил тепловизоры, поэтому каждый день измеряется температура у всех сотрудников, арендаторов и продавцов.

В комплексе ведут работу по предупреждению и других заболеваний. Вакцинацию от гриппа, кори, дифтерии в 2019 году прошли около 8 тыс. человек, включая сотрудников администрации, рассказали в пресс-службе.

"Ситуация с поставками товаров из Китая, в том числе на рынок "Садовод", зависит от изменений логистики пропуска товаров через государственные границы в связи со вспышкой коронавируса в этом государстве", - добавили в пресс-службе рынка.

Торговый комплекс "Садовод" является одним из крупнейших рынков России. ТК включает 90 тыс. кв. м площадей с 2 тыс. магазинов, включая птичий рынок, садовый центр, вещевые ряды и т. д. Торговый комплекс также является одним из крупнейших объектов для работы китайского торгового бизнеса в России.

О ситуации с коронавирусом

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку, вызванной вирусом 2019-nCoV, пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

 

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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