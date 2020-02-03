{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

График движения поездов по МЦД-2 стабилизировали

Задержка поездов произошла из-за работ по удалению части арматуры, свисающей над путями путепровода

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение поездов по Курско-Рижскому Московскому центральному диаметру (МЦД-2) ввели в график после удаления части арматуры, свисающей с путепровода и препятствующей проезду. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 "Курско-Рижский". В настоящее время поезда отправляются и следуют по расписанию. Несколько из задержанных поездов завершают маршрут. Диспетчеры ОАО "РЖД" приняли все необходимые меры, чтобы как можно быстрее стабилизировать движение и восстановить интервал, несколько поездов пустили по укороченному маршруту", - говорится в сообщении.

Как указано в публикации, на период работ по удалению части арматуры, свисающей с путепровода и препятствующей проезду, движение поездов на участке Курский вокзал - Каланчевская приостанавливалось. В результате некоторые поезда Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 следовали с увеличенным интервалом.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Москве-реке собаку
За помощью к спасателям обратилась хозяйка собаки, животное упало в воду в районе Новоспасского переулка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС