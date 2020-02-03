График движения поездов по МЦД-2 стабилизировали

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение поездов по Курско-Рижскому Московскому центральному диаметру (МЦД-2) ввели в график после удаления части арматуры, свисающей с путепровода и препятствующей проезду. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 "Курско-Рижский". В настоящее время поезда отправляются и следуют по расписанию. Несколько из задержанных поездов завершают маршрут. Диспетчеры ОАО "РЖД" приняли все необходимые меры, чтобы как можно быстрее стабилизировать движение и восстановить интервал, несколько поездов пустили по укороченному маршруту", - говорится в сообщении.

Как указано в публикации, на период работ по удалению части арматуры, свисающей с путепровода и препятствующей проезду, движение поездов на участке Курский вокзал - Каланчевская приостанавливалось. В результате некоторые поезда Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 следовали с увеличенным интервалом.