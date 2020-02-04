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Москву ждет аномальный холод во второй половине недели впервые за долгое время

Температура воздуха опустится до 15 градусов
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Температура в Москве впервые за долгое время опустится ниже нормы в пятницу, 7 февраля. Жителей столицы в этот день ждут морозы до 15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"7 февраля прогнозируется минус 10 - минус 15 ночью, днем тоже совсем не жарко - минус 7 - минус 12. Тут температура будет около нормы, а вероятно и ниже нормы. Ниже нормы может и всего лишь на градус, но в контексте аномально теплой погоды ранее это будет невероятным", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ночь на 8 февраля температура может и вовсе упасть до 17 градусов мороза. Похолодание задержится в Москве до конца недели. "10 февраля температура будет уже повышаться - до минус 2 примерно", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.

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