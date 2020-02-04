День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ в Москве 8 и 9 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ в Москве в ближайшие выходные - 8 и 9 февраля. Посетители смогут поиграть в керлинг, научиться вести шайбу, сделать зарядку на льду и расписать футболку на память, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"8 и 9 февраля на ВДНХ пройдет День зимних видов спорта. На катке ВДНХ выходные начнутся со спортивной зарядки. Фитнес-инструктор покажет, как делать спортивные упражнения на коньках и держать равновесие", - говорится в сообщении.

На детском катке 8 февраля будет работать школа хоккея. Под руководством профессиональных тренеров ребята от шести до 12 лет научатся владеть клюшкой и вести шайбу, делать финты и распасовку.

Перед павильоном №57 8 февраля с 13:00 мск до 19:00 мск будет проходить шоу "Винч" с участием профессиональных сноубордистов. Впервые в России спортсмены покажут мастерство мирового уровня, используя насыпной снежный трехметровый трамплин и лебедку для разгона до 30 км в час. Зрители увидят сложнейшие трюки в исполнении известных сноубордистов-фристайлеров.

Также в выходные у шахматного клуба будет работать площадка для игры в керлинг. Дети и взрослые узнают основные правила этого олимпийского вида спорта и смогут сразиться командами. В самом клубе пройдут мастер-классы по росписи футболок.

День зимних видов спорта - один из новых праздников в России, который впервые отметили в 2015 году. Его история связана с XXII зимними Олимпийскими играми, которые проходили в Сочи в 2014 году. Официальная дата празднования - годовщина открытия Олимпиады в Сочи (7 февраля). По традиции все торжественные мероприятия проводятся в следующие за этой датой выходные.